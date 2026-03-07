cesena cerca punti al villa romiti

Oggi al Villa Romiti di Forlì si svolge il derby di ritorno tra Elettromeccanica Angelini e Libertas, con inizio alle 16. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano di ottenere punti nella stagione in corso. La gara si preannuncia intensa e decisiva per la classifica, con i tifosi pronti a sostenere le rispettive compagini.

Oggi al Villa Romiti di Forlì andrà in scena il derby di ritorno tra l’Elettromeccanica Angelini e la Libertas, fischio d’inizio alle 16.30. All’adrenalina da derby si aggiunge il peso dei punti in palio, fondamentali per provare ad allungare sulla zona retrocessione: Cesena è attualmente decima con 20 punti, mentre Forlì insegue a quota 19. Le bianconere arrivano da un periodo positivo, con l’ultima vittoria contro la quotata Ostiano che testimonia il buon momento della squadra. Anche Forlì, con le ex Calisesi e Casali, è reduce da un risultato positivo, conquistato sul campo dell’Anderlini. All’andata Benazzi e compagne si imposero al... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

