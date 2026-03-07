Cerimonia di apertura la luce di Chiara Bersani illumina il presente

Nella cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, tenutasi all’Arena di Verona, il focus è sulla figura di Chiara Bersani, artista, performer, autrice e coreografa. La sua presenza ha dato vita a un momento di forte impatto visivo e simbolico, con la sua performance che ha attirato l’attenzione di spettatori e media presenti. La sua figura rappresenta un corpo “non conforme” al tradizionale canone estetico.

Milano, 7 mar. (askanews) – Al centro della narrazione della Cerimonia di apertura della Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, celebrata all'Arena di Verona, c'è un corpo "non conforme", quello di Chiara Bersani, artista, performer, autrice e coreografa. È letteralmente emersa sul grande palco allestito dal progetto di Filmmaster e, pur nella sua figura minuta – verrebbe da dire "in minor keys" seguendo il titolo della prossima Biennale Arte – ha completamente preso la scena, attivando, come in un universo gestito da Lucio Fontana, un taglio di luce. Simbolicamente in quel momento tutto è cambiato, lo spazio di possibilità si è allargato ed è avvenuto il passaggio, metaforico ma non solo, dal mondo delle Olimpiadi a quello della Paralimpiadi.