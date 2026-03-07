Cerimonia di apertura la luce di Chiara Bersani illumina il presente

Da ildenaro.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, tenutasi all’Arena di Verona, il focus è sulla figura di Chiara Bersani, artista, performer, autrice e coreografa. La sua presenza ha dato vita a un momento di forte impatto visivo e simbolico, con la sua performance che ha attirato l’attenzione di spettatori e media presenti. La sua figura rappresenta un corpo “non conforme” al tradizionale canone estetico.

Milano, 7 mar. (askanews) – Al centro della narrazione della Cerimonia di apertura della Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, celebrata all’Arena di Verona, c’è un corpo “non conforme”, quello di Chiara Bersani, artista, performer, autrice e coreografa. È letteralmente emersa sul grande palco allestito dal progetto di Filmmaster e, pur nella sua figura minuta – verrebbe da dire “in minor keys” seguendo il titolo della prossima Biennale Arte – ha completamente preso la scena, attivando, come in un universo gestito da Lucio Fontana, un taglio di luce. Simbolicamente in quel momento tutto è cambiato, lo spazio di possibilità si è allargato ed è avvenuto il passaggio, metaforico ma non solo, dal mondo delle Olimpiadi a quello della Paralimpiadi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Paralimpiadi 2026, Chiara Bersani alla cerimonia di aperturaDomani, venerdì 6 marzo, l'Arena di Verona ospiterà la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi 2026.

Cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali, le pagelle: il sorriso di Bebe Vio (9), la grazia di Chiara Bersani (9)Un evento dal grande impatto emotivo e un momento fatto di riflessione, racconto e commozione.

Contenuti e approfondimenti su Cerimonia di apertura la luce di Chiara....

Temi più discussi: Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Cerimonia di Apertura Paralimpica, le cose da sapere; Cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026: Bebe Vio ha acceso la fiamma, che la festa di sport abbia inizio!; 'Life in motion', tutti i segreti della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina.

cerimonia di cerimonia di apertura laAnnalisa Minetti fa Volare la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 con l'abito a sirena in satin con spacco vertiginosoLa cantante e medagliata atleta paralimpica Annalisa Minetti è stata protagonista alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 con Volare ... vogue.it

cerimonia di cerimonia di apertura laChi è Ginevra Nervi, la lady in red che alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 ha conquistato l'Arena di VeronaLa compositrice e producer di musica elettronica Ginevra Nervi ha acceso la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 con l'Inno Nazionale ... vogue.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.