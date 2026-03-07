Cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali le pagelle | il sorriso di Bebe Vio 9 la grazia di Chiara Bersani 9

La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si è svolta all’Arena di Verona, coinvolgendo il pubblico con emozioni intense e momenti di grande riflessione. Durante l’evento, sono stati protagonisti diversi atleti che hanno mostrato il loro talento e il loro sorriso, tra cui Bebe Vio e Chiara Bersani, entrambe premiate con voti di 9. La manifestazione ha lasciato un segno forte nell’atmosfera della serata.

Un evento dal grande impatto emotivo e un momento fatto di riflessione, racconto e commozione. La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 ha acceso l'Arena di Verona con uno spettacolo difficile da dimenticare. Nell'Arena, che per la prima volta nella storia ha ospitato un evento paralimpico, è andato in scena uno spettacolo ricco di significato, pensato non per stupire, ma per spingere a riflettere. Tanti i protagonisti di un evento corale difficile da raccontare a parole che ci ha ricordato, ancora una volta, come i confini siano fatti per essere superati, raccogliendo una sfida iniziata nel 1976 quando andarono in scena i primi Giochi Paralimpici Invernali. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali, le pagelle: il sorriso di Bebe Vio (9), la grazia di Chiara Bersani (9) Leggi anche: LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, Cerimonia d’apertura in DIRETTA: Bebe Vio porta la fiaccola nell’Arena! Paralimpiadi 2026, Chiara Bersani alla cerimonia di aperturaDomani, venerdì 6 marzo, l'Arena di Verona ospiterà la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi 2026. Contenuti e approfondimenti su Cerimonia di apertura delle.... Temi più discussi: Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026: dove si svolge, a che ora e dove vedere; 'Life in motion': all'Arena di Verona la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina; Le foto e i video della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. Cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026: Bebe Vio ha acceso la fiamma, che la festa di sport abbia inizio!Nella serata di venerdì 6 marzoo, alle 20 all'Arena di Verona prende il via la Cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina ... vogue.it I costumi della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 raccontati da Silvia Ortombina: Romeo e Giulietta con frammenti antichi, abiti di tessuti ...Abbiamo intervistato Silvia Ortombina, la costumista che ha creato gli abiti della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 all'Arena di Verona ... vogue.it Prime anticipazioni della cerimonia di consegna delle statuette, in calendario nella notte tra il 15 e il 16 marzo - facebook.com facebook La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina x.com