Cera smorza le polemiche di partito | La Lega in Capitanata cresce perchè è tra la gente

Il consigliere regionale Napoleone Cera smorza le polemiche che in queste ore aleggiano attorno al partito di Salvini. “Leggo ricostruzioni sulle dinamiche politiche locali e sui movimenti di singoli esponenti. È il normale dibattito che accompagna la vita dei partiti, ma credo sia giusto riportare la discussione sul piano che interessa davvero ai cittadini: quello del territorio”. “La Lega in provincia di Foggia continua a crescere perché ha scelto di fare una cosa semplice ma fondamentale: stare tra la gente. In questi anni abbiamo costruito una presenza politica reale, fatta di ascolto, di amministratori locali, di militanti e di tante persone che chiedono alla politica di occuparsi dei problemi concreti di questa terra”. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

