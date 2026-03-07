Centomila e anche più | il nuovo brano di Sparda unisce rock impegno civile e intelligenza artificiale

È online su YouTube il nuovo brano di Sparda intitolato “Centomila e anche più”, scritto da Antonino Catania. La canzone combina elementi di rock con temi di impegno civile e utilizza anche riferimenti all’intelligenza artificiale. Il brano rappresenta un’ulteriore uscita musicale dell’artista, che ha già pubblicato lavori precedenti. La durata e la risposta del pubblico non sono state ancora diffuse.

È disponibile su YouTube "Centomila e anche più", il nuovo brano musicale di Sparda scritto da Antonino Catania. Un progetto che intreccia sonorità rock, denuncia civile e linguaggio visivo generato dall'intelligenza artificiale per raccontare la corruzione nella sanità pubblica e le difficoltà nel contrastarla. Il testo ruota attorno alla figura dell'immaginario politico Sparda, accusato di aver sottratto fondi del Pnrr destinati alla sanità territoriale siciliana. Il videoclip, realizzato interamente con tecnologie di intelligenza artificiale e senza budget, ne segue il processo, la fuga e la caduta. Tra le immagini più evocative, la folla davanti al Palazzo di giustizia di Agrigento, i medici in camice bianco e un decreto parlamentare che ribalta ogni esito.