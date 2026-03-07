Centinaia di italiani in bermuda pretendono il rimpatrio dalle Maldive La guerra è a 3.000 km

Centinaia di italiani in bermuda stanno chiedendo il rimpatrio dalle Maldive, dove si trovano mentre la guerra si svolge a circa 3.000 chilometri di distanza. La console onoraria italiana alle Maldive, volontaria e abituata a un ritmo tranquillo, si è trovata recentemente circondata da compatrioti che manifestano questa richiesta. La situazione ha portato a un rapido aumento delle richieste di aiuto da parte di cittadini italiani presenti sull’isola.

Gli italiani in vacanza vogliono il volo di stato perché non trovano più aerei di linea, e quelli che ci sono sono carissimi. Rischiano grosso: farsi un’altra settimana al mare Caro Benzina? Allora basta guerra in Iran. Il pacifismo dell'automobilista italiano La nostra console onoraria alle Maldive, figura istituzionale abituata a un certo ritmo contemplativo essendo una volontaria, si è trovata l’altro giorno improvvisamente circondata da compatrioti in infradito: lo scalo di Dubai è saltato per via dei droni iraniani, e loro reclamavano il rimpatrio in Italia, dalle Maldive, con la stessa energia che i loro nonni mettevano nel dopoguerra per procurarsi le uova. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Tajani: Stiamo assistendo tutti gli italiani, molti rientrano dalle Maldive attraverso Dubai – Il video(Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2026 "Seguiamo anche la situazione in Pakistan dove c'è stato un attacco all'ambasciata americana dove ci sono state...

Tajani: Stiamo assistendo tutti gli italiani, molti rientrano dalle Maldive attraverso DubaiLa caduta del turbante, ecco Il Tempo di oggi: come fate a non abbonarvi? (Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2026 "Seguiamo anche la situazione in...

