Cecilia Rodriguez la figlia di 4 mesi parla con il cane | il video è di una tenerezza unica

Cecilia Rodriguez, madre di una bambina di quattro mesi, ha condiviso un video in cui la figlia parla con il cane di famiglia. La scena mostra la piccola che interagisce con l’animale in modo spontaneo e naturale, suscitando grande tenerezza tra chi ha visto il video. La madre ha scelto di mostrare un momento di intimità familiare, senza filtri o filtri.

Luca Argentero: “Sono un papà presente. La spavalderia non mi appartiene. 'Avvocato Ligas'? Una serie innovativa" Clara Isabel "paparazzata" mentre parla con il cagnolino come fosse una persona. A riprendere la scena mamma Chechu Cecilia Rodriguez sta vivendo, forse, il momento più bello della sua vita. Una maternità vissuta senza filtri e che arriva dopo anni di sofferenza, dopo una gravidanza tanto desiderata quanto difficile da ottenere. Ma con “l'aiuto della scienza”, come ha rivelato lei stessa, Chechu è diventata mamma lo scorso 15 ottobre 2025. Una bimba, Clara Isabel, dolcissima e protetta da un amore incondizionato dei genitori Cecilia e Ignazio Moser. 🔗 Leggi su Today.it

“Lo spero per te…”. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il nuovo video della figlia Clara Isabel e le lacrime dei fanC’è un tempo nelle storie d’amore in cui tutto sembra trovare una nuova misura, come se le difficoltà attraversate servissero solo a preparare il...

Leggi anche: Cecilia Rodriguez allatta la figlia Clara tra la neve: Ignazio immortala il dolce momento

Tutti gli aggiornamenti su Cecilia Rodriguez.

Temi più discussi: Cecilia Rodriguez, gli auguri di compleanno a mamma Veronica che compie 63 anni; Ignazio Moser, lo scatto della figlia Clara Isabel con il nonno Francesco; Elodie ignora Kendall Jenner e Ferragni riappare: la Milano Fashion Week 2026-2027 è già leggenda; Verissimo: Al Bano Carrisi: L'amore per mia figlia Romina Video.

Dopo 4 mesi e mezzo ci sono riuscita: Cecilia Rodriguez svela cosa è tornata a fare dopo la nascita della figliaDopo 4 mesi e mezzo ci sono riuscita: Cecilia Rodriguez svela cosa è tornata a fare dopo la nascita della figlia ... gossip.it

Cecilia Rodriguez allatta la figlia Clara Isabel anche sul set: la bimba non rinuncia alla ‘tetta’Cecilia Rodriguez allatta la figlia Clara Isabel anche sul set: la bimba non rinuncia alla ‘tetta’, del biberon non ne vuole sapere ... gossip.it

«Io non sono più la mia priorità». Cecilia Rodriguez si racconta così, senza filtri, dopo la nascita di Clara Isabel. Da quando, il 15 ottobre, è diventata mamma della sua prima figlia insieme a Ignazio Moser, tutto è cambiato. L’attenzione è rivolta ogni giorno a C - facebook.com facebook