C’è la foca monaca Trovata grazie al Dna

È stata confermata la presenza della foca monaca nel mare di Forte dei Marmi, un mammifero marino molto raro. La scoperta è stata possibile grazie all’analisi del DNA prelevato durante un sopralluogo nella zona. Si tratta di una scoperta che ha sorpreso gli esperti, considerando la rarità di questa specie e la sua presenza nel Mediterraneo. La scoperta è stata resa nota ufficialmente dalle autorità competenti.

La scoperta ha dell’incredibile: confermata la presenza della foca monaca nel mare di Forte dei Marmi, uno dei mammiferi marini più rari. Una circostanza confermata grazie all’analisi dei campioni di acqua di mare prelevati nel 2024 dai volontari del Wwf Massa Carrara e analizzati utilizzando la tecnica del dna ambientale (eDna). I campioni di acqua di mare sono stati presi partendo in gommone dallo Yachting Club Versilia che collabora da anni con l’associazione ambientalista mentre le analisi del dna ambientale sono state svolte dal personale dell’Università di Milano-Bicocca, nell’ambito della campagna SpotTheMonk. In sostanza è stata messa in atto una tecnica innovativa che ha visto operatori all’opera alla stregua di veri detective. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Foca monaca in spiaggia a Numana: “Me la sono trovata davanti, poi è tornata in acqua”Ancona, 24 dicembre 2025 – Una foca monaca è stata avvistata questa mattina sulla spiaggiola di Numana (Ancona), poco prima del porticciolo turistico.

Foca monaca, transenne a Numana per proteggere il mammifero tra i 100 più minacciati al mondoNumana (Ancona), 26 dicembre 2025 – E’ stata (finalmente) transennata la zona della spiaggiola di Numana, poco prima del porticciolo turistico,...

