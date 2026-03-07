C' è di nuovo un campo da calcio all' interno del parco della Colletta

Nel parco della Colletta è stato riaperto un campo da calcio, offrendo nuovamente uno spazio dedicato agli appassionati di sport. Anche il sindaco di Torino, che ha alle spalle una carriera come arbitro, si è avvicinato al pallone, partecipando a qualche partita informale. L'area torna così a essere un punto di ritrovo per gli amanti del calcio nel quartiere.

Qualche calcio al pallone lo ha tirato anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che vanta alle spalle una carriera come arbitro. È stato inaugurato sabato, 7 marzo, il nuovo campo all'interno del parco della Colletta. Un campo da calcio a undici non nuovo, ma rinnovato: si tratta infatti del frutto di un intervento di riqualificazione che visto anche il rifacimento del terreno di gioco in erba sintetica, già testata da piccoli calciatori in erba under 8 anni, indossando le divise delle società di calcio della Circoscrizione 7 e quelle delle squadre del campionato del Centro Sportivo Italiano Subalpino. Un piccolo torneo coordinato dalla Polisportiva Santa Giulia per inaugurare e testare il nuovo campo, ora una realtà grazie ai fondi del PNRR. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

