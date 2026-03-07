Catania arrestato 47enne per rapina a un’anziana | l' aggressione e il furto della collana

A Catania, la Polizia ha arrestato un uomo di 47 anni in seguito a una rapina ai danni di un’anziana, durante la quale ha preso una collana. L’operazione è stata condotta su ordine della Procura Distrettuale e con l’approvazione del giudice. L’uomo è stato trasferito in custodia cautelare.

(LaPresse) La Polizia di Stato di Catania ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo di 47 anni, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica e con il via libera del G.I.P. del Tribunale di Catania. L'indagato è accusato, con la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, del reato di rapina aggravata. L'ordinanza fa seguito alle indagini su un episodio avvenuto nel maggio dello scorso anno, quando l'uomo avrebbe rapinato un'anziana donna di 83 anni, strattonandola violentemente fino a farla cadere a terra e provocandole lesioni personali, per poi sottrarle una collana.