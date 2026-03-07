Castrignanò & Taranta Sounds protagonisti all’apertura delle Paralimpiadi invernali

Castrignanò e Taranta Sounds sono stati i protagonisti dell'apertura delle Paralimpiadi invernali a Verona. La loro esibizione ha portato il ritmo della pizzica salentina sulla scena globale, segnando un momento di grande visibilità per la tradizione musicale del Sud Italia. La performance ha coinvolto il pubblico presente e ha avuto risonanza sui media internazionali.

Nella cerimonia che ha dato il via alla manifestazione in scena il battito ancestrale della pizzica e dei suoni salentini al centro della performance collettiva "Volare Together" VERONA- Il battito ancestrale della pizzica salentina entra nella mappa sonora internazionale delle Paralimpiadi. Antonio Castrignanò & Taranta Sounds, insieme a Ninfa Giannuzzi, sono stati tra i protagonisti di "Volare Together", il grande progetto musicale ideato da Vittorio Cosma per la Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali 2026, andata in scena il 6 marzo 2026 nella cornice dell'Arena di Verona.