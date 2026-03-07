Cassonetto abbandonato tra via Libertà e via Principe di Paternò

Un cassonetto dell’immondizia si trova abbandonato da circa una settimana all’angolo tra via Libertà e via Principe di Paternò a Palermo. La spazzatura è visibile e sembra non essere stata svuotata recentemente. La presenza del cassonetto abbandonato è stata segnalata da alcuni cittadini. La zona, frequentata quotidianamente, si presenta con rifiuti sparsi e un accumulo evidente di spazzatura.

Segnalo la presenza di un cassonetto dell’immondizia abbandonato da diversi giorni, ormai quasi una settimana, all’angolo tra via Libertà e via Principe di Paternò, a Palermo. Il cassonetto sembra essere stato lasciato lì perché in quel punto non ci sono portinerie o attività che possano utilizzarlo. Nei giorni scorsi si trovava addirittura rovesciato a terra, mentre ora è stato rimesso in piedi ma si nota chiaramente che non ha le ruote, quindi è presumibilmente inutilizzabile e difficilmente spostabile. La situazione crea disordine sul marciapiede e rischia di diventare un punto dove si accumulano rifiuti. Sarebbe opportuno un intervento per rimuoverlo o ripristinarlo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

"Via Principe di Paternò, le buche e quei rattoppi che fanno intravedere nuove crepe..."Dopo tanti anni di degrado e di abbandono delle strade finalmente iniziano a vedersi i primi lavori stradali.

