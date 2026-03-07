Caso Guainai a San Giuliano Paladini Forza Italia | Servono spiegazioni chiare ai cittadini

Il caso riguardante Giulia Guainai, assessora del Comune di Cascina successivamente assunta dal Comune di San Giuliano Terme tramite una graduatoria della Provincia di Pisa, continua a generare discussioni nel panorama politico locale. Paladini, rappresentante di Forza Italia, ha richiesto spiegazioni chiare ai cittadini, evidenziando come la vicenda sia al centro dell’attenzione pubblica. La questione riguarda il suo collocamento in aspettativa e le modalità di assunzione.

SAN GIULIANO TERME – Il caso che riguarda Giulia Guainai, assessora del Comune di Cascina e successivamente assunta dal Comune di San Giuliano Terme tramite una graduatoria della Provincia di Pisa con immediato collocamento in aspettativa, continua ad alimentare il dibattito politico locale. A intervenire con toni critici è Lorenzo Paladini, responsabile provinciale di Pisa di Forza Italia, che chiede spiegazioni pubbliche e maggiore trasparenza sulle scelte amministrative che hanno portato a questa situazione. "La vicenda di Giulia Guainai merita chiarimenti seri – afferma Paladini –. Nessuno mette in discussione la correttezza formale delle procedure, ma quando si parla di graduatorie pubbliche, assunzioni e risorse dei cittadini non basta dire che è tutto regolare ".