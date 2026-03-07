In Lombardia, un quarto degli immobili ha una classe energetica G, la più bassa, mentre altri immobili si collocano tra E e F. Solo uno su sei è considerato a basso consumo energetico. La situazione riguarda principalmente case Green vecchie e inquinanti distribuite nella regione. I dati sono stati diffusi oggi, evidenziando la prevalenza di edifici con prestazioni energetiche scadenti.

Milano, 7 marzo 2026 – Un immobile su quattro in Lombardia è in classe energetica G. Altrettanti tra E e F. Il 36% si divide nelle fasce B, C e D. Solo il 15% è in classe A. Il ritardo lombardo secondo Resoglass La classifica del patrimonio immobiliare elaborata da Resoglass evidenzia il ritardo della Lombardia rispetto alla direttiva Casa Green. Il primo passo richiesto dall’Unione europea è ridurre i consumi energetici nelle case del 16% rispetto al 2020. Termine: 2030. Dal 2033 è previsto un taglio del 26% rispetto al 2020 anche per gli immobili non residenziali. Nei due anni successivi il consumo dovrà scendere del 20-22%, contando sia edifici residenziali sia non residenziali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Case Green in Lombardia, immobili vecchi e inquinanti: solo uno su sei a basso consumo

Una selezione di notizie su Case Green.

Temi più discussi: Case Green in Lombardia, immobili vecchi e inquinanti: solo uno su sei a basso consumo; Com'è fatta una casa green; Case popolari, le direttive di Regione Lombardia alle Aler.

Case Green in Lombardia, immobili vecchi e inquinanti: solo uno su sei a basso consumoIl 15% degli edifici è in classe A, mentre il 25% del patrimonio edilizio risulta ancora nell’ultima fascia. Sondrio e Lodi le province con i dati peggiori. Milano e la Brianza sono invece meglio dell ... ilgiorno.it

Direttiva case green: ecco quante case vanno ristrutturate in Lombardia entro il 2030La mappatura dopo il regolamento approvato dall'Unione europea per ridurre consumi energetici e inquinamento. Fra le province le difficoltà più rilevanti a Pavia, Bergamo è la più virtuosa Milano - Il ... ilgiorno.it

Direttiva europea case green: obblighi normativi e nuove opportunità di mercato per le imprese ift.tt/clDayNY #evento #takethedate x.com

Direttiva europea “Case Green”: cosa ci aspetta Il testo definitivo della direttiva EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) affida ai singoli Stati membri il compito di definire un Piano nazionale di ristrutturazione entro il 2026, con l'obiettivo ultimo di facebook