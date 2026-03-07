Casa svaligiata prima di fuggire con il bottino i ladri si siedono in cucina a bere una bibita

Una casa viene svaligiata e trovata in condizioni di grande disordine, con i mobili spostati e i cassetti svuotati. Prima di abbandonare l’abitazione, i ladri si fermano per bere una bibita, lasciata sul tavolo della cucina. La scena include anche una lattina di Coca-Cola e l’ambiente sembra essere stato visitato con calma.

Pattuglia della Polizia locale scopre l'effrazione durante un controllo del territorio. L'abitazione era stata completamente rovistata Una casa messa a soqquadro, mobilio spostato ovunque e cassetti svuotati. Ma prima di fuggire i ladri si concedono anche una pausa: una lattina di Coca-Cola lasciata sul tavolo della cucina. È l'episodio avvenuto in seguito a un intervento della Polizia locale di Gatteo, nella mattinata di venerdì, a Gatteo Mare. Durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia in transito in via Matteotti ha notato la porta di un'abitazione socchiusa e con evidenti segni di effrazione, oltre a un vetro...