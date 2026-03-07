Carta docente | bonus decurtato data di riattivazione

Per l'anno scolastico 20252026, la Carta del docente presenta modifiche con un bonus decurtato e una data di riattivazione ancora da comunicare. La variazione ha suscitato discussioni tra insegnanti e amministrazioni scolastiche, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sui dettagli della riattivazione. La modifica interessa tutte le figure che usufruiscono del benefit e potrebbe influenzare le modalità di utilizzo delle risorse.

La Carta del docente cambia volto per il nuovo anno scolastico 20252026 e riaccende il dibattito nel mondo della scuola. Il bonus destinato alla formazione degli insegnanti sarà attivo nei prossimi giorni ma con un importo più basso rispetto al passato. Il governo ha infatti deciso di ridurre la cifra annuale per ogni docente, mantenendo però invariato il fondo complessivo. Allo stesso tempo la misura verrà estesa a un numero maggiore di insegnanti, includendo anche diverse categorie di docenti precari. Una scelta che divide il mondo sindacale e apre una nuova discussione sulle politiche di formazione per il personale scolastico. La novità principale riguarda l'importo del contributo.