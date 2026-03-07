Il ministro Mastella ha commentato la decisione del Governo Meloni di ridurre la somma annuale della Carta del Docente da 500 a 383 euro, definendola un segnale profondamente sbagliato. La misura riguarda gli insegnanti, una categoria considerata fondamentale per il futuro del Paese. La decisione ha suscitato reazioni e critiche da parte di rappresentanti e associazioni del settore.

“La decisione del Governo Meloni di ridurre la Carta del Docente da 500 euro a 383 euro è un segnale profondamente sbagliato nei confronti di una delle categorie più importanti per il futuro del Paese, ossia gli insegnanti.La Carta del Docente è stata negli anni uno strumento utile e concreto che ha consentito a migliaia di docenti di acquistare libri, software, strumenti digitali e materiali utili per migliorare la didattica e aggiornare le proprie competenze. Era uno strumento che funzionava e che ha contribuito a sostenere la qualità dell’insegnamento nelle nostre scuole.Se vi erano delle distorsioni nell’utilizzo, la strada giusta era renderlo più efficiente e più mirato, orientando la spesa verso strumenti realmente utili alla formazione e all’attività didattica, evitando utilizzi impropri e acquisti non attinenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Carta del docente, Mastella: “Ridimensionarla è stato un segnale profondamente sbagliato”

Leggi anche: Carta del Docente a 383 euro dal 9 marzo, M5S attacca: “Il Governo arriva in ritardo, taglia la Carta del docente e fa pagare agli insegnanti il conto”

Carta del docente, l’allarme di Italia Viva: bonus snaturato e trasformato in una sorta di carta per il welfareIn un comunicato stampa, Maria Elena Boschi e Davide Faraone (Italia Viva) denunciano il taglio della Carta del docente.

Contenuti utili per approfondire Carta del docente Mastella....

Carta del docente, Mastella: Ridimensionarla è stato un segnale profondamente sbagliatoLa decisione del Governo Meloni di ridurre la Carta del Docente da 500 euro a 383 euro è un segnale profondamente sbagliato nei confronti di una delle categorie più importanti per il futuro del Paese ... tvsette.net

Carta del docente 2025/2026, c’è il via libera: importo, requisiti, quando si può attivareLeggi su Sky TG24 l'articolo Carta del docente 2025/2026, c’è il via libera: importo, requisiti, quando si può attivare ... tg24.sky.it