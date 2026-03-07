Carrarese-Palermo domenica 08 marzo 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Domenica 8 marzo 2026 alle 17:15 si sfidano Carrarese e Palermo. La partita si terrà allo stadio dei Marmi, dove le due squadre si affrontano in un match che può influenzare la corsa alla promozione. Sono state comunicate le formazioni ufficiali e le quote scommesse, mentre i pronostici sono già stati diffusi dagli addetti ai lavori.

La corsa verso la promozione del Palermo passa per la trasferta allo stadio dei Marmi, il campo della Carrarese. La sfida di domenica pomeriggio è valida per la 29esima giornata del campionato di Serie B ed è uno snodo molto importante per i siciliani, che sono attualmente in quarta posizione ma sono a -6 da. Carrarese-Palermo, arbitra Piccinini: 5 precedenti con i rosanero; Serie B, le pericolanti per le prime tre. Il Palermo fa visita alla Carrarese; La sfida tra Carrarese e Palermo si presenta con un bilancio perfettamente in equilibrio nel campionato di Serie B. Blin e Pierozzi sono stati squalificati e salteranno Carrarese-Palermo