Domenica si gioca il big match ai Marmi tra Carrarese e Palermo, con Antonio Calabro che sta preparando la formazione anti Palermo. È la terza partita in otto giorni per l’allenatore, che si sta concentrando sull’undici da schierare. Per quanto riguarda gli avversari, Calabro ha affermato di trovare il Palermo simile al Pisa dell’anno scorso, allenato dallo stesso tecnico.

Antonio Calabro è pronto a rimboccarsi le maniche ed affrontare la terza partita in otto giorni. Come giudica questo Palermo? "Lo vedo simile al Pisa dello scorso anno allenato dallo stesso Inzaghi. Una squadra molto fisica, forte nelle individualità e nel gruppo, capace di fare la gara ma anche di ripartire. Si vede il timbro chiaro del suo mister". Sarà una motivazione in più il 5 a 0 dell’andata? "Potrebbe anche esserlo ma non ce n’è bisogno perché di motivazioni ne abbiamo già tante: raggiungere il nostro obiettivo di classifica. Il passato si mette da parte". Come ha ritrovato la squadra? "Un po’ acciaccata, com’era logico, ma col trascorrere delle ore sarà sempre più riposata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carrarese Domenica big match ai Marmi. Calabro sta studiando l’undici anti Palermo

Leggi anche: Carrarese Big match ai Marmi contro il Bari. Calabro: "Abbiamo ricaricato le batterie"

Verso Carrarese-Catanzaro, Calabro: “Affrontiamo una big della serie B, ma ce la giochiamo alla pari”CARRARA – Nella giornata di ieri, il tecnico della Carrarese, Antonio Calabro, ha tenuto la consueta conferenza stampa di presentazione in vista...

Una selezione di notizie su Carrarese Domenica.

Temi più discussi: Carrarese Domenica big match ai Marmi. Calabro sta studiando l’undici anti Palermo; Carrarese - Catanzaro in Diretta Streaming | DAZN IT; Mantova-Carrarese, coreografia dei tifosi nei distinti: Domenica tutti al Martelli; Prima e seconda categoria - Gironi A e B. Carrarese Giovani-Atletico Lucca è il big match. Grande derby tra Academy Porcari e Folgor Marlia.

Carrarese Domenica big match ai Marmi. Calabro sta studiando l’undici anti PalermoE’ una squadra fisica e forte nelle individualità. Siamo un po’ acciaccati ma non sono preoccupato. In attacco mancherà Abiuso ... lanazione.it

Prima e Seconda categoria - Gironi A» e B». Carrarese Giovani-Atletico Lucca è il big-match. Grande derby tra Academy Porcari e Folgor MarliaIn Prima categoria, nel girone A, l’Atletico Lucca, che da lepre è diventato inseguitore della neocapolista Carrarese Giovani, gioca ... lanazione.it

Prossima partita 29ª giornata Serie BKT Carrarese Domenica 8 marzo 17:15 Stadio dei Marmi x.com

Prossima partita 29ª giornata Serie BKT Carrarese Domenica 8 marzo 17:15 Stadio dei Marmi - facebook.com facebook