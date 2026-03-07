Carolina Orlandi chiede giustizia per David Rossi e denuncia che, dopo 13 anni, la Procura non ha mai fornito supporto alla famiglia. In un messaggio pubblicato, afferma che il sistema si basa su scambi di favori, bugie e silenzi, e che non vuole attribuire troppe responsabilità a un singolo. La sua parole riflettono la frustrazione di chi cerca risposte chiare in un procedimento ancora aperto.

Le ultime notizie emerse dalla relazione della Commissione parlamentare di inchiesta rilanciano la richiesta della famiglia di procedere sul caso ipotizzando il reato di omicidio «Non dò troppe colpe al singolo, ma è il singolo che poi crea il sistema, costruito su scambi di favori, su bugie e silenzi. E il risultato è la morte di una persona come David. Mi riferisco ai magistrati, ai colleghi di David, a chi era nel suo ufficio, alle tante persone che a Siena alimentano questo sistema. Rispetto a tutte le altre che vivono la città e che vogliono giustizia». Carolina Orlandi, figlia della compagna di David Rossi, Antonella Tognazzi, parla... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Carolina Orlandi: “Giustizia per David Rossi. In 13 anni la Procura non ci ha mai supportati”

"Confermo, e siamo lieti di apprenderlo alla vigilia del 6 marzo, che la Procura di Siena ha aperto un nuovo fascicolo d'inchiesta sulla morte di...

