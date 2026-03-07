caro tottenham cacciare tudor potrebbe essere la soluzione per salvarsi

Il Tottenham si trova in una posizione critica in classifica, con un solo punto di vantaggio sulla zona rossa. La squadra ha cambiato allenatore, sostituendo Tudor, che finora non è riuscito a migliorare i risultati. La decisione di licenziare Tudor potrebbe essere presa dai vertici del club nel tentativo di invertire la rotta. La situazione rimane molto tesa e incerta.

Times: "Il croato era stato ingaggiato per dare una scossa. Risultato? Nove gol subiti e tre sconfitte in tre partite. Per gli Spurs, il costo della retrocessione — stimato intorno ai 250 milioni di sterline — sarebbe molto più doloroso che ammettere un altro errore." Db Torino 24082025 - campionato di calcio serie A Juventus-Parma foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Igor Tudor La situazione del Tottenham è ormai disperata (hanno un solo punto sulla zona rossa della classifica) e Igor Tudor finora non è stato capace di dare la scossa agognata dai vertici Spurs. Che cacciarlo ora possa essere una soluzione? Il punto del Times. Dopo il fischio finale che ha sancito la sconfitta per 3-1, Igor Tudor ha dichiarato di avere più fiducia che il Tottenham Hotspur riuscirà a salvarsi rispetto a prima del calcio d’inizio — ma tra i 60. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Tudor già a rischio esonero al Tottenham? La situazione potrebbe precipitareLa nomina di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham avrebbe dovuto invertire una tendenza negativa in una squadra in difficoltà.

