Caro Buttafuoco le competenze sono solo a sinistra?

Ieri Repubblica ha pubblicato un articolo in cui si riporta un confronto tra Giuli e Buttafuoco, con il primo accusando il governo di aver escluso la Russia dalla Biennale. L’articolo si concentra sulle dichiarazioni di Giuli e sulla risposta di Buttafuoco, senza analisi o interpretazioni. La notizia si concentra sulle posizioni espresse dai protagonisti e sui fatti riferiti.

Ieri Repubblica titolava: «Giuli contro Buttafuoco: "Il governo non voleva la Russia alla Biennale"». E il Corriere della sera: «Russia a Venezia, Giuli contro Buttafuoco. BiennaleIl ministro reagisce alla decisione del presidente di aprire al Paese che ha attaccato l'Ucraina». Cos'è successo? Giovedì il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, su Repubblica, ha annunciato così la prossima Biennale d'Arte: «Io apro a tutti, non chiudo a nessuno. Ci saranno Russia, Iran, Israele. Ci saranno Ucraina e Bielorussia. Tutti». Pure «una rappresentanza di artisti palestinesi» in un evento. Per chi conosce le sue idee personali non è una sorpresa.