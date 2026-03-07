La 55ª edizione del Carnevale di Orbetello si avvicina alla conclusione con l’evento più atteso, quando i carri sfileranno in notturna. La manifestazione, che dura diversi giorni, ha visto la partecipazione di numerosi gruppi e artisti locali. La sfilata finale si svolgerà questa sera, attirando un pubblico numeroso che si prepara a assistere allo spettacolo.

ORBETELLO La 55ª edizione del Carnevale si avvia alla conclusione con l’appuntamento più atteso: oggi andrà in scena l’ultimo corso mascherato che, per l’occasione, si svolgerà in notturna e a ingresso gratuito, offrendo a cittadini e visitatori un’atmosfera ancora più suggestiva tra luci, musica e colori. La serata rappresenterà il momento conclusivo della manifestazione e culminerà con le premiazioni dei premi speciali, assegnati alle categorie Musica e Costumi e al prestigioso Carrissimo, riconoscimento simbolo della manifestazione giunta quest’anno alla 55ª edizione. Come da tradizione, una giuria composta da rappresentanti del mondo culturale e associativo avrà il compito di valutare i carri e le esibizioni dei corsi mascherati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carnevaletto, i carri sfilano in notturna

Carnevale di Viareggio: la pioggia non ferma il secondo corso, i carri sfilano in notturna con qualche polemicaVIAREGGIO (LUCCA) – La pioggia incessante ha accompagnato oggi, 7 febbraio 2026, il Carnevale di Viareggio, mettendo alla prova pubblico e...

Carnevaletto da tre soldi, ecco i temi dei carriORBETELLO Sono in corso i preparativi per il Carnevale di Orbetello 2026, che si preannuncia ricco di significati simbolici e spunti di riflessione.

Carnevale di Viareggio 2026 - Pillole del 1° corso

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Carnevaletto i carri sfilano in notturna.

Discussioni sull' argomento Carnevaletto, i carri sfilano in notturna; Carnevaletto da Tre soldi. Oltre la reginetta Sara Covitto premiate anche le maschere.

Carnevaletto, i carri sfilano in notturnaOggi l’ultima uscita e poi l’assegnazione dei premi che chiude la 55esima edizione ... msn.com

Carnevaletto da Tre soldi. Oltre la reginetta Sara Covitto premiate anche le maschereORBETELLOAl termine della terza sfilata, domenica scorsa, del Cernavletto da Tre soldi, a Orbetello in Piazza Eroi dei due mondi, oltre la scelta della Reginetta 026, scelta ricaduta su Sara Covitto, ... lanazione.it

Gran Finale del Carnevaletto sabato 7 Marzo ...ore 19.30/20 inizio ultimo corso Carri Allegorici ..ore 22 circa inizio spettacolo con premiazioni premi speciali e Carrissimo..ore 23 circa Festa in piazza con Djset . - facebook.com facebook

#Tuscany CARNEVALE 2026 | Tuscany | [Carnevaletto da 3 soldi] Orbetello #carneval #italia x.com