Il Carnevale si è concluso con un 'funerale' goliardico organizzato dai Fantasti100, vincitori del Cento Carnevale d’Europa. La Manservisi Eventi ha confermato che questa edizione è stata da record, sottolineando il successo dell'evento che ha attirato numerosi partecipanti e pubblico. Venerdì 13 si è svolto il tradizionale funerale simbolico, chiudendo le celebrazioni di quest'anno.

Attendendo il funerale goliardico di venerdì 13, organizzato dai Fantasti100, vincitori del Cento Carnevale d’Europa, è la Manservisi Eventi a parlare di questa edizione appena conclusa e sottolineare nuovamente il successo dell’evento. "Un’altra straordinaria edizione. Un evento che ancora una volta ha saputo trasformare la nostra città in un luogo di incontro, colori, creatività e condivisione – dicono dall’azienda - Desideriamo esprimere un ringraziamento sincero e profondo a tutti coloro che hanno reso possibile questa edizione e a ogni singola persona che, con impegno e passione, ha contribuito alla realizzazione di un progetto che va ben oltre l’organizzazione di un evento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carnevale, ultimo atto con il ’funerale’. Manservisi: "È stata un’edizione da record"

