Cari tifosi di Lazio e Torino non è detto che dopo Lotito e Cairo arrivino presidenti migliori

I tifosi di Lazio e Torino si preparano a seguire le future decisioni delle rispettive società, mentre si attende il cambio di presidenza dopo le dimissioni di Lotito e Cairo. Le due squadre sono al centro di discussioni sulla gestione e sulla continuità delle scelte societarie, con i rispettivi club che cercano una nuova guida per il futuro. La situazione attuale si muove lungo un percorso di transizione senza ancora una chiara direzione.

Roma, Fiorentina e Genoa non sono migliorate con il cambio di presidenza. Senza dimenticare che a Napoli volevano sbarazzarsi di De Laurentiis Db Milano 28072014 - presentazione calendari serie A stagione 2014-2015 foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Claudio Lotito-Urbano Cairo Cosa hanno in comune i tifosi di Lazio e Torino? Senza alcun dubbio la contestazione contro i rispettivi proprietari, Lotito e Cairo, chiedendo a gran voce la cessione delle due società a imprenditori che possano condurre biancoazzurri e granata a lottare per traguardi più prestigiosi, perché loro (i tifosi) “meritano di più”. Certo, il Napoli di De Laurentiis... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

