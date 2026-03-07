Da lunedì 9 marzo 2026 entra in funzione un nuovo ambulatorio sperimentale di assistenza primaria nel centro Menocchio di via Ciotti 1 a Montereale Valcellina. L’iniziativa mira a rispondere alla carenza di medici di base nella zona, offrendo un servizio dedicato ai cittadini del territorio. L’ambulatorio sarà aperto in via sperimentale per un periodo iniziale.

Da lunedì 9 marzo 2026 l'ambulatorio sperimentale di assistenza primaria sarà attivo nel centro Menocchio di via Ciotti 1 a Montereale Valcellina. Il progetto, frutto della collaborazione tra il Comune e l'Asfo, è nato dopo che il dottor Mian è andato in pensione. Da qui la necessità di trovare una sede idonea per il centro Asap. L’Amministrazione comunale ha candidato Montereale mettendo a disposizione i locali del Centro Menocchio. L'Asfo, al termine di un sopralluogo durante il quale è stata effettuata una valutazione della qualità degli spazi, ha scelto di stabilire proprio in questa sede il progetto sperimentale. Si tratta di un risultato significativo per l’intera comunità locale, affermano il sindaco e la giunta di Montereale Valcellina. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Articoli correlati

Policlinico, attivato un nuovo ambulatorio specializzato per le anemie da carenza di ferroCoordinato dalla dottoressa Elisabetta Sciré, responsabile dell’Area terapia e vicario dell’unità operativa, è finalizzato a garantire ai pazienti...

Altri aggiornamenti su Carenza di medici di base attivato...

Temi più discussi: Carenza di medici nelle province: la ASL chiarisce sul calo di partecipazione ai concorsi per alcune specialità; Carenza di medici in tutto il Vercellese, il caso arriva in Regione; Avviato il confronto tra la Regione Puglia e i sindacati dei medici di medicina generale; Carenza di medici di base, attivato l'ambulatorio sperimentale a Montereale.

Brugherio, medici di famiglia al centro del dibattito tra carenze, fiducia e nuove sfideDalla carenza di professionisti ai dubbi su Casa di comunità: cittadini e medici di famiglia a confronto nell’incontro di Brugherio Salute. mbnews.it

MONTELIBRETTI – Carenza di medici di base: il Comune affitta il locale a 30 euro al meseFino a 4 anni fa ospitava l’asilo delle suore. Ma quando le consorelle si sono trasferite altrove, lo stabile è stato chiuso. Ora sta per diventare un polo sanitario unico nel suo genere il complesso ... tiburno.tv

Affitti brevi e carenza di case: sul Garda sfida tra turismo e comunità - https://labusa.info/affitti-brevi-e-carenza-di-case-sul-garda-sfida-tra-turismo-e-comunita/ - facebook.com facebook

Carenza di farmaci nella Ue, in Italia episodi cresciuti del 5%. Rapporto dei farmacisti europei, in un terzo dei Paesi ne mancano almeno 600 #ANSA x.com