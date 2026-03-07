Cardinale torna a San Siro dopo un anno e mezzo | tra sport e business cosa c' è in ballo

Un anno e mezzo dopo, il cardinale torna a San Siro. La sua presenza si inserisce tra attività sportive e interessi commerciali, senza ulteriori dettagli sui motivi. La sua ultima visita al Meazza risale a settembre 2024, mentre l’ultima in assoluto si è svolta a Madrid a novembre. La sua presenza si inserisce in un calendario di incontri e impegni pubblici.

La sua ultima volta dal vivo in un derby era stata una serataccia: quella in cui l'Inter si era cucita la seconda stella sulla maglia in casa del Diavolo. L'incubo degli incubi. La sua ultima volta in assoluto allo stadio per stare vicino al suo Milan invece era stata un trionfo: quello col Real in Champions a Madrid, un tre a uno rossonero che aveva disabilitato le corde vocali al Bernabeu e restituito per una notte il vestito europeo della festa al Diavolo. Era il 5 novembre 2024 e dopo quella volta Gerry Cardinale non ha più seguito la squadra dal vivo. E' stato a Milano altre volte, sì, ma senza più mettere piede in uno stadio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

