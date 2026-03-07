Carcere di Prato la denuncia del Sappe | Detenuto tenta di aggredire la responsabile dell’area educativa

Nel carcere di Prato, un detenuto ha rivolto parole offensive alla responsabile dell’area educativa e successivamente ha tentato di aggredirla. La denuncia arriva dal sindacato di Polizia penitenziaria Sappe, che segnala l’episodio avvenuto nel centro penitenziario. Non ci sono altre informazioni disponibili sui dettagli dell’incidente o sulle eventuali conseguenze.

Prato, 7 marzo 2026 – Ancora il carcere di Prato al centro di gravi episodi. Secondo la denuncia del sindacato di Polizia penitenziaria Sappe, la responsabile dell'area educativa è stata offesa da un detenuto che poi ha cercato di aggredirla. Secondo una prima ricostruzione, un detenuto ha prima insultato la responsabile dell'area educativa arrivando poi a scagliarle contro una scrivania senza riuscire a colpirla. Il recluso, di nazionalità tunisina, avrebbe poi tentato di armarsi con un estintore, venendo bloccato dal personale di polizia penitenziaria intervenuto sul posto. È quanto riferisce in una nota il Sappe.