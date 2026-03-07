Carburanti consumatori in rivolta per l’escalation di aumenti

Il 7 marzo 2026, i dati del Mimit mostrano un aumento dei prezzi dei carburanti, con il gasolio in modalità self service che registra un incremento. I consumatori manifestano insoddisfazione e protestano contro questa escalation dei costi, mentre le stazioni di servizio continuano a segnare nuove quotazioni. La situazione ha portato a un malcontento diffuso tra chi deve rifornire i mezzi quotidianamente.

In autostrada, secondo i dati di oggi 7 marzo 2026 del Mimit, il gasolio in modalità self service sfonda i 2 euro al litro, salendo dai 1,983 euro al litro di ieri ai 2,009 di oggi, più 1 euro e 30 cent per un pieno di 50 litri Se ieri la benzina era arrivata alla soglia di 1,8 euro solo in autostrada, Calabria e a Bolzano, oggi si aggiungono Basilicata, Sicilia, Trento e Valle d’Aosta. E’ quanto emerge dallo studio dell’Unione Nazionale Consumatori basato sulle medie regionali e autostradali calcolate oggi dal Mimit. Per Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, “va bloccata immediatamente questa escalation con un’iniziale riduzione delle accise di 10 centesimi, un intervento ragionevole e facilmente finanziabile, che riporterebbe i prezzi ai valori più o meno di 12 mesi fa e frenerebbe l’impennata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Energia, Trustpilot: aumenti bollette per 7 consumatori su 10 in un annoRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.

Tutti gli aggiornamenti su Carburanti consumatori in rivolta per....

Argomenti discussi: Benzina e diesel, perché i prezzi salgono così tanto e cosa vuole fare il governo.

Benzina in Campania, aumenti record rispetto alle altre regioniNegli ultimi giorni i prezzi dei carburanti hanno registrato nuovi aumenti in Italia. Secondo l’analisi dell’Unione Nazionale Consumatori, tra il 4 e il 6 marzo la Campania è stata la regione che ha ... ilfattovesuviano.it

L'Unione consumatori: In Calabria la benzina self sfonda 1,8 euro al litroL'associazione denuncia i rincari vertiginosi sui carburanti: la nostra regione tra le più colpite. Chiesto al governo di ridurre le accise e verificare gli aumenti inviando la Guardia di Finanza ... rainews.it