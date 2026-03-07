Carburanti | aumento ingiustificato profonda preoccupazione Confesercenti Levante

Confesercenti Levante ha diffuso un comunicato in cui il presidente Francesco Fiore esprime preoccupazione per l’aumento del costo di benzina e gasolio, avvenuto subito dopo l’attacco all’Iran. L’associazione evidenzia che si tratta di un incremento ingiustificato e manifesta una forte preoccupazione per le conseguenze di questa situazione.

Di seguito un comunicato diffuso da Confesercenti Levante: Confesercenti del Levante, attraverso il suo presidente Francesco Fiore, esprime profonda preoccupazione per l’aumento ingiustificato del costo di benzina e gasolio registrato subito dopo l’attacco all’Iran. Il repentino innalzamento dei prezzi dei carburanti rischia di travolgere le attività commerciali locali, già fortemente provate dalla lunga emergenza Covid e dalle difficoltà economiche degli ultimi anni. “Dopo aver superato a fatica il periodo Covid – per chi ci è riuscito – con tutti i danni ricevuti, gli operatori commerciali non possono permettersi di affrontare un’altra emergenza come questa. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Carburanti: “aumento ingiustificato, profonda preoccupazione” Confesercenti Levante Guterres: profonda preoccupazione per l’intervento Usa in VenezuelaIl segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha espresso una “profonda preoccupazione” per l’azione militare statunitense in... Lavorgna (Sannio Insieme) “Ospedale San Pio, profonda preoccupazione”Il Movimento Sannio Insieme, per voce del suo Segretario Alfredo Lavorgna, esprime profonda preoccupazione e forte indignazione per le condizioni... Contenuti e approfondimenti su Confesercenti Levante. Carburanti, rincari ingiustificatiSe le autorità competenti vogliono davvero individuare chi sta speculando sui prezzi dei carburanti, farebbero bene ad accendere il ... msn.com Caro-carburante, Faib Confesercenti Modena: basta incolpare i benzinaiFAIB Confesercenti Modena non usa mezzi termini: Se le autorità competenti vogliono davvero individuare chi sta speculando sui prezzi dei carburanti, farebbero bene ad accendere il navigatore. Non pe ... sassuolo2000.it