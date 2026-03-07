Carburante a 0,01 euro al litro per errore | benzinaio preso d' assalto

A Breuillet, in Francia, un benzinaio è stato preso d'assalto dopo che il prezzo della benzina presso una stazione di servizio di un supermercato è sceso a 0,01 euro al litro a causa di un errore. La notizia si è diffusa rapidamente, portando molte persone a recarsi sul posto nel tentativo di approfittare dell’offerta. La situazione ha causato confusione e affollamento nella zona.

Un errore ha fatto sì che un benzinaio venisse preso d'assalto. È accaduto a Breuillet, in Francia. Qui, presso la stazione di servizio di un noto supermercato, il prezzo della benzina è arrivato a 0,01 euro al litro. È accaduto durante la sera del 5 marzo, quando un'anomalia tecnica - un errore di inserimento manuale - ha generato in poche ore una forte affluenza di automobilisti, code lunghe e scene di vero e proprio assalto. Il prezzo estremamente basso è stato corretto in fretta e furia, ma questo non ha comunque evitato che qualcuno ne approfittasse. Dal punto di vista legale, in Francia la normativa prevede che nei casi di errore manifesto il distributore possa richiedere il conguaglio del prezzo corretto.