Carabinieri entrano in un ristorante per un controllo ma il figlio della titolare li prende a calci | arrestato

Durante un controllo in un ristorante, tre carabinieri sono entrati per verifiche. Il figlio della titolare, un ragazzo di 23 anni, ha reagito con calci, colpendo gli agenti. A seguito dell’aggressione, è stato arrestato e portato in caserma. Non ci sono state altre persone coinvolte e nessun altro dettaglio sulla dinamica dell’accaduto.

Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato perché accusato di aver aggredito tre carabinieri durante un controllo nel ristorante della madre. 🔗 Leggi su Fanpage.it Maxi multa da 45mila euro a un ristorante, il figlio prende a calci e sputi i carabinieri: arrestatoIn manette un ragazzo di 23 anni dopo l'ispezione finita con una sanzione e un'aggressione. Cerca di bloccare un autobus della Tua e prende a calci i carabinieri: arrestatoPrima avrebbe disturbato i passeggeri a bordo di un autobus dell'azienda unica di trasporto pubblico locale Tua, sulla tratta Alba Adriatica-Ascoli... Una raccolta di contenuti su Carabinieri entrano. Temi più discussi: Controlli dei carabinieri nel locale: oltre 11mila euro di multa e scatta la chiusura della cucina; Entrano per controllare un cane, scoprono una discarica abusiva. In piena città; Ladri in azione in due locali nel Mantovano, ma le casse sono vuote: si accontentano di qualche stecca di sigarette; Vicenza: l'Arma nelle farmacie contro le truffe agli anziani. Carabinieri entrano in un ristorante per un controllo, ma il figlio della titolare li prende a calci: arrestatoUn ragazzo di 23 anni è stato arrestato perché accusato di aver aggredito tre carabinieri durante un controllo nel ristorante della madre ... fanpage.it I carabinieri entrano per un controllo, ma in casa trovano tablet e pc rubati a scuolaNel corso dei controlli, a casa del 31enne i carabinieri hanno trovato un cittadino straniero sprovvisto di documenti. Si tratta di un uomo che non ha rispettato un ordine di espulsione emesso ... monzatoday.it FURTO SVENTATO A QUADRIVIO DI CAMPAGNA. Entrano in un appartamento per svaligiarlo, ma l'intervento immediato dei Carabinieri interrompe la fuga. Un uomo è finito in manette, mentre si stringe il cerchio attorno al complice. Tutti i dettagli nell'artico - facebook.com facebook A Vicenza i Carabinieri entrano nelle farmacie: una rete di protezione contro le truffe agli anziani x.com