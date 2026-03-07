Carabinieri entrano in un ristorante per un controllo ma il figlio della titolare li prende a calci | arrestato

Durante un controllo in un ristorante, tre carabinieri sono entrati per verifiche. Il figlio della titolare, un ragazzo di 23 anni, ha reagito con calci, colpendo gli agenti. A seguito dell’aggressione, è stato arrestato e portato in caserma. Non ci sono state altre persone coinvolte e nessun altro dettaglio sulla dinamica dell’accaduto.

Maxi multa da 45mila euro a un ristorante, il figlio prende a calci e sputi i carabinieri: arrestatoIn manette un ragazzo di 23 anni dopo l'ispezione finita con una sanzione e un'aggressione.

