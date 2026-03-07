Caprile Cagliari futuro in bilico | un club di Premier segue il portiere rossoblù! I dettagli
Un club della Premier League ha manifestato interesse per il portiere del Cagliari, che si trova sotto osservazione da parte di una squadra straniera. La questione riguarda la possibilità di un trasferimento, anche se il calciomercato non è ancora aperto. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma l’interesse è già molto evidente tra le parti coinvolte.
Caprile Juve, i bianconeri sono alla ricerca di un portiere e l’estremo difensore del Cagliari è un candidato. I dettagliVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex...
Leggi anche: Mercato Cagliari: Caprile lascerà il club in estate? Scattano le sirene attorno al portiere, ecco dove potrebbe trasferirsi
