Caprile Cagliari futuro in bilico | un club di Premier segue il portiere rossoblù! I dettagli

Un club della Premier League ha manifestato interesse per il portiere del Cagliari, che si trova sotto osservazione da parte di una squadra straniera. La questione riguarda la possibilità di un trasferimento, anche se il calciomercato non è ancora aperto. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma l’interesse è già molto evidente tra le parti coinvolte.