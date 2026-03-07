Gli amministratori di Capanni affrontano un crescente problema legato alla gestione dei rifiuti e ai lavori di asfaltatura di via Rubicone Destra. La questione della raccolta differenziata dei rifiuti è diventata un punto critico, mentre i lavori di asfaltatura continuano a suscitare diverse segnalazioni da parte dei cittadini. La situazione richiede interventi concreti per risolvere le difficoltà quotidiane dei residenti.

Il problema della raccolta differenziata dei rifiuti, l’asfaltatura di via Rubicone Destra che sta sopportando un traffico intensissimo dopo la chiusura per i lavori sulla provinciale 10 Cagnona, la realizzazione del nuovo comparto del Romagna Shopping Valley, la situazione della viabilità nelle vie Portazza con i camion che passano rispettare il divieto e via San Giuseppe, dell’ex scuola dell’infanzia l’Anatroccolo e il problema dei pini marittimi sono stati alcuni degli argomenti in discussione nell’affollatissima assemblea pubblica convocata al Circolo Arci di Capanni, frazione di Savignano sul Rubicone, dalla consulta di quartiere e dal suo presidente Luca Maggioli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Capanni, ‘assedio’ agli amministratori

