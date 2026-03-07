Canzonissima 2026 | Elettra Lamborghini tra i primi artisti confermati

La stagione di Canzonissima 2026 sta per iniziare su Rai1, con debutto programmato per sabato 21 marzo alle 21.30, subito dopo la trasmissione Affari Tuoi. Tra i primi artisti confermati figura Elettra Lamborghini, che prenderà parte alla nuova edizione del programma musicale. La trasmissione andrà in onda ogni sabato sera, offrendo musica e intrattenimento agli spettatori.

La nuova edizione di Canzonissima farà il suo debutto su Rai1 sabato 21 marzo 2026 alle 21.30, subito dopo Affari Tuoi. Il cast si preannuncia davvero esplosivo, confermando le anticipazioni e le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi. Tra i protagonisti ufficiali della versione 2026 dello storico show televisivo ci sono nomi leggendari della musica italiana: Riccardo Cocciante, Elio e le Storie Tese ed Enrico Ruggeri. Artisti che porteranno esperienza e grande spettacolo sul palco, garantendo momenti memorabili per il pubblico di Rai1. A completare il cast arriva anche Elettra Lamborghini, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

