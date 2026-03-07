Cantieri aperti scatta la sfida | Puntiamo al ripopolamento

Nel centro storico sono stati avviati nuovi cantieri dopo più di dieci anni di inattività. Il Piano di governo territoriale è stato adottato a giugno e tra le priorità ci sono l’aumento dell’attrattività e il ripopolamento dell’area. La città si prepara così a una fase di interventi e trasformazioni per rilanciare la zona nel prossimo futuro.

I cantieri aperti nel cuore del centro storico dopo oltre un decennio di impasse, il Pgt in adozione a giugno e la grande sfida dei prossimi anni, "quella dell’attrattività e del ripopolamento. Fondamentale anche, seppure non solo - così il sindaco Franco De Gregorio - per questioni di ordine economico: siamo un solo Comune ma con quattro centri abitati. Mantenere i servizi è un esercizio di equilibrismo". Sono quattro i "lotti" di recupero, parte dei fallimenti dei primi anni Duemila, ripartiti dopo l’acquisizione di un operatore: la Vecchia Corte Dell’Orto, enorme, dall’area del municipio alla piazza Roma, la porzione e la sfida più consistenti; e poi il Belvedere Dell’Orto, l’Angolo Dell’Orto, la Piazza Nuova Dell’Orto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

