Cantiere poco sicuro per gli operai | 4 denunciati e sanzioni per oltre 7mila euro

I Carabinieri della Stazione di San Prisco e il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta hanno effettuato un controllo in un cantiere edile a Casapulla, riscontrando gravi carenze sulla sicurezza. Durante l’ispezione sono stati denunciati quattro operai e sono state comminate sanzioni per un totale di oltre sette mila euro. L’intervento ha evidenziato irregolarità nelle condizioni di lavoro e nella gestione delle norme di sicurezza.

I Carabinieri della Stazione di San Prisco, insieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) di Caserta, hanno effettuato un controllo in un cantiere edile a Casapulla. L'ispezione ha portato a quattro denunce per violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Tra i denunciati c'è una 23enne di Trentola Ducenta, amministratrice unica di una società, segnalata per mancanza dei requisiti minimi del Piano Operativo di Sicurezza (POS) e protezioni dal vuoto incomplete. Denunciato anche un 51enne, sempre di Trentola Ducenta e titolare di un'altra impresa, per assenza di protezioni negli scavi, protezioni dal vuoto parziali e carenze nel POS.