Cannavaro ricorda l’esordio col Napoli | Il 7 marzo 1993 iniziò il mio sogno

Fabio Cannavaro ha condiviso un ricordo legato alla sua carriera, riferendosi all’esordio con il Napoli avvenuto il 7 marzo 1993. In quell’occasione, ha parlato di come quella data abbia segnato l’inizio di un percorso importante per lui nel mondo del calcio. La sua testimonianza si concentra su quel momento specifico, senza aggiunte o interpretazioni personali.

Fabio Cannavaro ha voluto ricordare una data speciale della sua carriera. L'ex difensore del Napoli, Pallone d'Oro e campione del mondo con l'Italia, oggi commissario tecnico dell'Uzbekistan, ha pubblicato su Instagram un messaggio dedicato al giorno del suo esordio in Serie A con la maglia azzurra. Il debutto arrivò il 7 marzo 1993, in una partita di grande prestigio contro la Juventus a Torino. Un momento che Cannavaro conserva ancora oggi tra i ricordi più importanti della sua carriera. «Il 7 marzo è un giorno speciale: quello del mio esordio in Serie A con la maglia del Napoli.

