Campania il’ j’accuse’ della Corte dei Conti

La Corte dei Conti ha emesso un atto di accusa contro le istituzioni pubbliche della Campania. L’indagine riguarda presunte irregolarità nella gestione delle finanze pubbliche e coinvolge diverse amministrazioni regionali e locali. La decisione è stata comunicata oggi e si inserisce in un quadro di controlli più ampi sulle spese pubbliche nell’area meridionale.

Napoli, 6 marzo 2026 – Un duro atto di accusa contro le istituzioni pubbliche del Sud, Campania in testa. Ma anche un appello a utilizzare al meglio le risorse pubbliche, a cominciare dai fondi europei, per evitare sprechi e inefficienze. Sono i messaggi lanciati ieri dal vertice della Corte dei Conti della Campania nel corso della cerimonia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, che si è svolta nel Centro congressi dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Sotto i riflettori la classifica che misura l'indice di Qualità Istituzionale (Iqi). E i numeri, si legge nella relazione del presidente della sezione giurisdizionale...