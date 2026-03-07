Cambio ora marzo 2026 | quando spostare le lancette e perché sembra anticipato

Nel marzo del 2026, le lancette dell’orologio si sposteranno nuovamente, segnando il cambio dell’ora legale. La data precisa di questa modifica suscita interesse tra chi cerca informazioni online, poiché questo intervento tocca diversi aspetti della vita quotidiana, dal sonno alle attività lavorative e scolastiche, fino alle bollette. La decisione di anticipare l’orario si inserisce in un calendario che ogni anno coinvolge milioni di persone.

Con l’arrivo della primavera torna puntuale una delle domande più cercate online: quando cambia l’ora nel 2026? Il passaggio all’ora legale non è solo una questione di lancette, ma un piccolo scossone alle abitudini quotidiane che riguarda sonno, lavoro, scuola e perfino le bollette. Nel 2026, inoltre, l’ora legale darà l’impressione di arrivare prima del solito. Vediamo quando scatta, perché succede e quali effetti ha sulla nostra vita di tutti i giorni. Quando torna l’ora legale a marzo 2026. In Italia l’ora legale scatterà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026. Alle 02:00 di notte le lancette andranno spostate avanti alle 03:00. 🔗 Leggi su Funweek.it

Ora legale 2026, quando cambia La data in cui spostare le lancette indietro quest'anno arriva prima

