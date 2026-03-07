Calciomercato Inter LIVE | il Barcellona insiste per Bastoni Svelata la lista degli obiettivi di Oaktree

Il calciomercato dell'Inter è al centro di diverse trattative, con il Barcellona che continua a insistere per l'acquisto di Bastoni. Nel frattempo, sono state rese note le liste degli obiettivi di Oaktree, che coinvolgono diversi giocatori. La redazione segue in tempo reale tutte le indiscrezioni, gli incontri e gli affari conclusi riguardanti la società nerazzurra.

Mercato Inter, il Barcellona non molla Bastoni: sarà la sua ricca cessione a finanziare il mercato estivo? Le ultime Calciomercato Inter LIVE: il Barcellona insiste per Bastoni, ultimo derby per Calhangoglu? La situazione rinnovi Bastoni Barcellona, è tentazione blaugrana: l'ultimo aggiornamento sul difensore preoccupa. La situazione Kostov infiamma il mercato: il top club sfida l'Inter ma la Stella Rossa fa muro. Cosa sta succedendo Mercato Inter, svelata la lista di Oaktree: tutti gli obiettivi del club nerazzurro in vista dell'estate: c'è anche Nico Paz Mercato Inter, Tuttosport svela la lista degli obiettivi di Oaktree: il club nerazzurro si muove su più fronti. Calciomercato Inter, il Barcellona insiste per Bastoni: la cessione può finanziare l'estate nerazzurra. Gli scenari Calciomercato Inter, il Barcellona insiste per Bastoni: la cessione può finanziare l'estate nerazzurra. Calciomercato Inter, un club pronto a pagare la clausola di Thuram Marcus Thuram è al centro dei rumors di calciomercato Inter. Per Accomando l'Arsenal può pagare gli 85 milioni della clausola rescissoria Calciomercato, vuole tornare all'Inter a 3 anni dalla cessione Il calciomercato dell'Inter registra la voglia di Onana di tornare in nerazzurro. Ora è in prestito al Trabzonspor dal Manchester United Calciomercato Inter, forte interesse per Alisson: anche la Juve segue il portiere