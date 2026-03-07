Calcio risultati di A | l’Atalanta manca il sorpasso alla Juve

Nella 28esima giornata di Serie A, l’Atalanta ha pareggiato 2-2 contro l’Udinese, perdendo l’occasione di sorpassare la Juventus in classifica. Il Napoli ha battuto il Torino 2-1, mentre il Cagliari ha vinto 2-1 contro il Como. La giornata si è conclusa con il risultato di 2-2 nel match tra Atalanta e Udinese. La classifica si aggiorna con questi esiti.

“Circ-Uits”, dal Politecnico di Milano soluzioni 4.0 per ridurre i rifiuti elettronici Casoria, sì al Bilancio di previsione. Barra (Bilancio): Conti in ordine ed investimenti per il futuro Roma, 7 mar. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 28esima giornata dopo Atalanta-Udinese 2-2 28^ GIORNATA Napoli-Torino 2-1, Cagliari-Como 1-2, Atalanta-Udinese 2-2, 20.45 Juventus-Pisa, domenica 8 marzo 12.30 Lecce-Cremonese, 15.00 Bologna-Verona, 15.00 Fiorentina-Parma, 18.00 Genoa-Roma, 20.45 Milan-Inter, lunedì 9 marzo 20.45 Lazio-Sassuolo. 29^ GIORNATA venerdì 13 marzo 20.45 Torino – Parma, sabato 14 marzo 15.00 Inter – Atalanta, 18.00 Napoli – Lecce, 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Calcio, risultati serie A: il Como manca il sorpasso alla Juve Champions: Galatasaray, manita alla Juve (5-2). Atalanta battuta a Dortmund: 2-0. RisultatiISTANBUL – La Juventus crolla a Istanbul nel primo atto degli spareggi di Champions League. JUVENTUS-ATALANTA 1-1: TUDOR MANCA IL SORPASSO SCUDETTO Aggiornamenti e contenuti dedicati a Calcio risultati di A l'Atalanta manca.... Temi più discussi: Calcio, risultati di A: Bologna in corsa europea; Serie A: vincono Milan, Sassuolo e Torino. Roma-Juventus 3-3. VIDEO; Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 27ª giornata; Calcio dilettanti: tutti i risultati dai campi. Live | Tutti i risultati della Serie A: Atalanta-Udinese 2-2. Doppietta di ScamaccaSi apre la 28esima giornata di Serie A con la sfida tra Napoli e ... msn.com I risultati del 7 marzo 2026: turno casalingo per Juventus e AtalantaI bianconeri ospitano il Pisa, i nerazzurri l'Udinese, in Serie A c'è anche Cagliari-Como. Si gioca anche in FA Cup e principali campionati europei, successo per Newcastle Jets in A-League ... calciomagazine.net Serie A, Atalanta-Udinese 2-2. La Dea agguanta il pareggio in 4’ grazie a Scamacca Cagliari-Como 1-2, ai lariani i tre punti. Ieri Napoli-Torino 2-1. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/calcio-serie-a-giornata-28-inter- - facebook.com facebook #Atalanta 2-2 #Udinese : Gianluca Scamacca again! #AtalantaUdinese #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com