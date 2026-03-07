Calcio Napoli 2-1 al Torino In gol Allison e Elmas

Il Calcio Napoli ha battuto il Torino con il punteggio di 2-1, grazie ai gol di Allison ed Elmas. La partita ha visto il ritorno in campo di Anguissa e De Bruyne. La squadra partenopea ha conquistato tre punti che le permettono di avvicinarsi al secondo posto occupato dal Milan in attesa del prossimo derby.

Vittoria meritata degli azzurri. Si rivedono Anguissa e De Bruyne. Il Calcio Napoli vince meritatamente e si avvicina al secondo posto del Milan in attesa del derby. Conte ritrova in panchina Anguissa e De Bruyne ma deve fare a meno di Lobotka. A centrocampo centralmente Gilmour ed Elmas per l'ennesimo centrocampo inventato. Il Calcio Napoli schiera: Milinkovic, Juan Jesus, Buongiorno, Oliveira, Politano, Elmas, Gilmour, Spinazzola, Vergara, Hojlund, Allison. Brella azione di Allison sulla destra. Il brasiliano si accentra e fa partire un rasoterra sul primo palo che sorprende Paleari. Primi minuti giocati dal Calcio Napoli con buon ritmo ma subito dopo il decimo minuto il ritmo cala e le azioni appiono subito più prevedibili. Napoli-Torino 2-1 Al 87' i granata accorciano con Casadei. Calcio d'angolo per Adams che prolunga per Casadei, bravo a svettare.