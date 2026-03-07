Calcio il Forlì all' ora di pranzo ospita il Livorno in un match da non fallire Pronti a voltare pagina

Il Forlì affronta il Livorno in una partita di calcio prevista per le 12,30 allo stadio

Dopo la cocente delusione della sconfitta incassata mercoledì sera all'ultimo minuto contro il Pineto, il Forlì volta già pagina Dopo la cocente delusione della sconfitta incassata mercoledì sera all'ultimo minuto contro il Pineto, il Forlì volta già pagina e domenica alle 12,30 ospiterà allo stadio "Morgagni" il Livorno, attualmente due punti sopra i galletti a quota 35 ma reduce dalla sconfitta casalinga contro il Perugia. Per i ragazzi di mister Miramari è l'ennesima gara da non fallire per allontanare lo spettro dei playout, ma il pensiero di tecnico e staff è per forza di cose ancora rivolto all'occasione gettata alle ortiche nel turno infrasettimanale appena trascorso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

