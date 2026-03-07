Calcio Estero live Sky e NOW 6 - 8 Marzo 2026 - Ligue 1 e Bundesliga

Un nuovo weekend di calcio internazionale sarà disponibile su Sky e in streaming su NOW dal 6 all’8 marzo 2026. Durante questi tre giorni, si disputeranno le partite della Bundesliga tedesca e della Ligue 1 francese, coinvolgendo diverse squadre di entrambi i campionati. Gli appassionati potranno seguire gli incontri in diretta, con eventi programmati per tutto il fine settimana.

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 6,a domenica 8 marzo in scena la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese. BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per la 25ª giornata di Bundesliga. Si parte venerdì alle 20.30 con Bayern Monaco–Borussia Mönchengladbach su Sky Sport Uno. Sabato doppio appuntamento: alle 15.30 Friburgo–Bayer Leverkusen (Sky Sport Calcio)e alle 18.30 Colonia–Borussia Dortmund (Sky Sport Max). Domenica alle 15.30 in programma St. Pauli–Eintracht Francoforte (Sky Sport 257), mentre alle 17.30 chiude la giornata tedesca la sfida Union Berlino-Werder Brema (Sky Sport 255).