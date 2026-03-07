Calcio eccellenza Batticuore Larcianese Arriva la Lucchese
Oggi alle 14.30 allo stadio Strulli di Monsummano Terme si disputa una partita di calcio di eccellenza tra la Larcianese e la Lucchese. La sfida, considerata importante per entrambe le squadre, si svolge nel contesto del campionato regionale. I tifosi sono pronti a seguire con attenzione l'incontro, che promette di essere una delle sfide più interessanti della giornata.
Arriva la Lucchese. Partita di cartello per la Larcianese. Si gioca alle ore 14.30 allo stadio Strulli di Monsummano Terme. La squadra viola ha assolutamente bisogno di punti. Deve respingere l’assalto del Cenaia, attualmente ultima in classifica ed evitare di cadere nella forbice dei dieci punti che condanna alla retrocessione senza playout. Mister Maurizio Cerasa, lucchese ed ex di turno per aver allenato in passato le giovanili rossonere, per questa partita non potrà utilizzare il capitano Thomas Porciani ed in dubbio anche l’altro difensore Emanuele Maffei. La gara si gioca allo Strulli per motivi di ordine pubblico. La biglietteria per i tifosi ospite è quella in via Fratelli Rosselli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Eccellenza - Girone "A»: l’anticipo, arriva la Larcianese. Oggi il Castelnuovo vuole tornare al successo, manca Casci
Eccellenza. La Larcianese impatta a SestoSestese 1 Larcianese 1 SESTESE: Giuntini, Cucinotta (44’ st Sarr), Mernacaj, Arias, Bianchi (12’ st Pisaniello), Safina, Dianda (12’ st Manganiello),...
Tutti gli aggiornamenti su Batticuore Larcianese.
Calcio Eccellenza. Larcianese, brutto ko col FucecchioLARCIANESE: Della Pina, Porciani, Crecchi (9’ st Lucaccini), Marianelli, Maffei, Belluomini, Pertici, Minardi, Mallardo (9’ st Ba), Mariani (16’ st Cardelli ... lanazione.it
Calcio eccellenza. La Larcianese vola in GarfagnanaCASTELNUOVO GARFAGNANA: Barghini, Quilici, Morelli (19’ st Micchi), Cecilia (34’ st Falleshi), Caiaffa (33’ Conde), Ramacciotti (33’ st Lunardi), Cecchini ... lanazione.it