Calabrese sfoglia Il diario del giorno

Un giornalista calabrese ha pubblicato “Il diario del giorno”, un volume che raccoglie riflessioni e note quotidiane. Nel frattempo, l'informazione televisiva continua a essere un punto di riferimento per il pubblico, soprattutto con i recenti sviluppi nel Medio Oriente. La domanda di aggiornamenti rimane alta, e le reti televisive si impegnano a fornire notizie in tempo reale.

L'informazione televisiva, oggi più che mai centrale visto il recente conflitto in Medio Oriente e i continui aggiornamenti che il pubblico sente il bisogno di avere, si arricchisce di un nuovo tassello. «Dopo i brillanti ascolti del quotidiano, condotto dal lunedì al venerdì da Sabrina Scampini, da oggi si arricchisce l'offerta informativa di Mediaset su Retequattro: Costanza Calabrese conduce Tg4 Diario del Giorno nel fine settimana, garantendo così al pubblico, un'informazione continua sette giorni su sette: il sabato dalle 15.30 alle 16.30 e la domenica dalle 14 alle 15.30. Le prime due puntate affronteranno il conflitto in Medio Oriente, l'impatto sull'Italia e la situazione dei connazionali coinvolti, senza tralasciare i grandi temi di stretta attualità, cronaca, sicurezza e giustizia».