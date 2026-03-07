Cala Materdomini arriva la diffida e l' apertura è a rischio | Offerta svelata Amare va esclusa

Cala Materdomini non ha ancora aperto le buste dei concorrenti, con la procedura rinviata a data da definire. È arrivata una diffida che mette a rischio l’apertura e l’offerta presentata, poiché si sostiene che Amare debba essere esclusa. La situazione rimane in stallo e non ci sono ancora novità ufficiali sulle prossime mosse.

Non c'è pace per Cala Materdomini, è stata rimandata a data da destinarsi la procedura dell'apertura delle buste dei concorrenti che doveva svolgersi nella mattinata di ieri. A scompigliare l'iter amministrativo è stata la pubblicazione, a buste ancora chiuse, di uno dei 3 progetti candidati. Non si è fatta attendere, infatti, la diffida da parte di uno degli altri due concorrenti, con cui chiede al comune di Brindisi di escludere il progetto reso noto e di sospendere la procedura di gara per grave violazione della segretezza delle offerte. Stop all'apertura delle buste La proposta in questione si chiama "Amare" ed è del gruppo imprenditoriale che ha come soggetto capofila l'impresa Monkey di Lorenzo Cacciatore con il partenariato di Confcommercio Brindisi.