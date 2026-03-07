Cagliari-Como oggi in serie A | probabili formazioni orario e dove vederla in tv

Alle 15 di oggi, 7 marzo, si gioca Cagliari-Como, partita valida per la 28esima giornata di Serie A. La sfida si svolge allo stadio della squadra di casa, con le formazioni che si preparano ad affrontarsi nel match di sabato. I lariani cercano la terza vittoria consecutiva, puntando a superare temporaneamente la Roma e a mantenere vive le speranze di qualificazione in Champions League.

Cagliari-Como apre oggi, 7 marzo, alle 15 le gare del sabato della 28esima giornata di serie A. I lariani cercano la terza vittoria consecutiva per agganciare momentaneamente la Roma al quarto posto in classica e per continuare a coltivare il sogno Champions League. Lo 0-0 in Coppa Italia contro l’Inter nell’andata delle semifinali ha rafforzato ulteriormente la consapevolezza del gruppo di Fabregas che ormai si sente all’altezza delle big della serie A. Di fronte un Cagliari che ha ancora bisogno di qualche punto per blindare una salvezza che sembra comunque molto vicina. I rossoblu di Pisacane non vincono dall’ultima giornata di gennaio, 4-0 al Verona, ma con i recenti pareggi con Lazio e Parma hanno dimostrato di essere ancora sul pezzo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

