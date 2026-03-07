Cagliari-Como in streaming gratis? Dove vedere la sfida all’Unipol Domus

La partita tra Cagliari e Como si gioca all’Unipol Domus e viene trasmessa in streaming gratuito. Si tratta della 28ª giornata di Serie A, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per ottenere punti importanti. La sfida è visibile online senza costi attraverso diverse piattaforme che offrono la diretta. La partita inizia nel pomeriggio e coinvolge due team di vertice.

Fabio Pisacane sfida il Como di Cesc Fabregas in un match cruciale per la salvezza: ecco tutte le soluzioni per seguire Cagliari-Como in diretta TV e streaming legale. Il sipario sulla 28ª giornata di Serie A si apre in Sardegna con un incrocio che mette in palio punti pesantissimi. Oggi, sabato 7 marzo 2026 alle ore 15:00, il Cagliari ospita il Como all'Unipol Domus. I rossoblù di Fabio Pisacane arrivano dal pareggio contro il Parma e cercano il colpo grosso davanti al proprio pubblico, mentre i lariani di Fabregas sono carichi dopo il successo contro il Lecce.

